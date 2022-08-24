Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасательная операция идет у берегов Сахалина, где дрейфуют сорванные с якоря баржи с рыбаками на борту, сообщили "Интерфаксу" в среду в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

"С якоря сорвало три баржи, оборудованные под жилье для рыбаков, которые работают на приеме уловов. Баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг", - сказал представитель подцентра.

Он уточнил, что на дрейфующих судах находятся 54 человека - 52 рыбообработчика и два пограничника.

"Угрозы для людей нет", - заверил собеседник агентства.

На выручку рыбакам отправились два судна - это морские буксиры "Восток" из Николаевска-на-Амуре и "Витязь" из Де-Кастри (Хабаровский край).