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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасательная операция идет у берегов Сахалина, где дрейфуют сорванные с якоря баржи с рыбаками на борту, сообщили "Интерфаксу" в среду в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

"С якоря сорвало три баржи, оборудованные под жилье для рыбаков, которые работают на приеме уловов. Баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг", - сказал представитель подцентра.

Он уточнил, что на дрейфующих судах находятся 54 человека - 52 рыбообработчика и два пограничника.

"Угрозы для людей нет", - заверил собеседник агентства.

На выручку рыбакам отправились два судна - это морские буксиры "Восток" из Николаевска-на-Амуре и "Витязь" из Де-Кастри (Хабаровский край).

Сахалин
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