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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Вертолет МЧС вылетел на помощь людям на дрейфующих баржах в Хабаровском крае

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре в район спасательной операции, где дрейфуют две баржи, сообщает пресс-служба регионального главка в среду.

"Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и, при необходимости, эвакуации людей", - сказано в сообщении.

По информации МЧС, утром 24 августа поступила информация, что в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова в Амурском лимане при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. На баржах, по предварительным данным, могут находиться 64 человека.

Ранее со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске сообщалось, что спасательная операция идет у берегов Сахалина. По данным подцентра, с якоря сорвало три баржи, оборудованные под жилье для рыбаков, которые работают на приеме уловов. На дрейфующих судах находятся 54 человека - 52 рыбообработчика и два пограничника. Угрозы для людей нет.

МЧС уточняет, что дежурным капитаном Морского координационно-спасательного центра были оповещены все суда в данном районе. Около 10:00 (03:00 мск) из Николаевска-на-Амуре вышел буксир "Восток", из поселка Де-Кастри в район происшествия направляется буксир "Витязь".

Хабаровский край Сахалин МЧС РФ
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