Более 420 га леса горит в Югре на территории ранее потушенных пожаров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на площади 425 гектар действуют в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, очаги находятся внутри ранее потушенных возгораний. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Максим Воробьев.

"Действует 24 лесных пожара на общей площади 425 гектар. Из них на сегодня локализовано три пожара на общей площади 63 гектара. Пожары, в основном, возобновились – это горельники, завалы сгоревших деревьев", - сказал Воробьев в видео, размещенном в телеграмм-канале окружного ГУ МЧС.

Действующие пожары находятся в Березовском, Октябрьском, Советском районах и городе Нягань. Угрозы перехода пожара в населенные пункты нет.

Сложная обстановка с лесными пожарами в Югре сложилась в начале августа. 2 августа в лесах повторно был введен режим чрезвычайной ситуации. Максимальная площадь пожаров достигала 135,7 тыс. га. К тушению были привлечены более 1,5 тыс. человек, в том числе и из других регионов, спецтехника и авиация. 15 августа все пожары были потушены, с 18 августа снят режим ЧС, продолжает действовать особый противопожарный режим.