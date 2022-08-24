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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Учения стран ШОС "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск (...). В следующем году на территории Российской Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".

ШОС Сергей Шойгу
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