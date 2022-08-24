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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило изменить правила проведения ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения между ними средств и избавив ведомства от избыточного контроля. Проект такого постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Тем самым министерство хочет создать благоприятные условия "финансового обеспечения реализации мероприятий ведомственных программ цифровой трансформации в условиях, когда требуется динамическое переопределение государственными органами ресурсов и приоритетов", говорится в пояснительной записке к документу. Речь идет о закупке товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Сейчас ведомственные программы цифровой трансформации разрабатываются ведомствами в соответствии с планом-графиком формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В программах детализируются средства федерального бюджета до конкретных результатов и показателей цифровой трансформации государственных услуг и функций, объяснили "Интерфаксу" в Минцифры. При этом проводить закупочные процедуры ведомства могут только в соответствии с параметрами утвержденной программы: перераспределять средства между мероприятиями программы можно в том случае, если одно из мероприятий утратит свою актуальность, а другое - потребует дополнительного финансирования.

По новым же правилам, если предельный объем таких перераспределений не превышает 1 млрд рублей и целевые значения показателей программы не меняются, ведомство перебросить деньги, не согласуя это с Минцифры и не получая одобрения президиума правительственной комиссии.

Новые правила также позволят утверждать бюджет на исполнение обязательств по ранее заключенным госконтрактам на основании проекта программы, исключив "кассовый разрыв" когда программа одного бюджетного цикла уже не действует, а проект на новый бюджетный цикл еще не прошел процедуру согласования и одобрения. Таким образом, новый порядок "позволит в полной мере осуществить переход от координации расходов к координации результатов", отметили в Минцифры.

Проект постановления также предусматривает изменения в порядке мониторинга хода реализации ВПЦТ: для этого будут использоваться только данные, содержащиеся в государственной информсистеме координации информатизации (ФГИС КИ), без необходимости их предоставления в Минцифры. Как пояснили в ведомстве, это позволит " осуществить переход к уведомительному и риск-ориентированному подходу".

Минцифры. ВПЦТ
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