Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Застройщиков призвали активнее интересоваться цифровизацией отрасли

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российским застройщикам следует быть более заинтересованными в разработке отечественных решений для цифровизации стройотрасли, заявил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик на конференции "Цифровизация в жилом девелопменте. Стадия "Строительство"".

"В основном, все застройщики показали нулевую вовлеченность в данный процесс, - констатировал чиновник. - То есть в моем понимании основа работы была бы как раз - это совместно с застройщиками взять те наработки, которые у них есть. (...) То есть по факту создать минигоскорпорацию, которая сама для себя разрабатывает продукт и сама для себя, как для отрасли в целом, его выгружает".

Он назвал "ДОМ.РФ" фундаментальным источником компетенций в области цифровизации отрасли и добавил, что заинтересованность в "цифре" показывает лишь небольшая группа девелоперов.

Михайлик заявил о необходимости "выстроить диалог, который позволит максимально прозрачно обмениваться потребностями отрасли и вовлекать в эту работу министерства, для того, чтобы мы имели возможность тиражировать хорошие решения".

Сейчас Минстрой разрабатывает проект постановления об обязательности информационных моделей для объектов, которые строят по 214-ФЗ, то есть долевого строительства. Это позволит удешевить стройку, повторно использовать уже разработанные проекты и модели в других регионах и сделает продукт более понятным для банков.

5 марта 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года закрепляет обязательность применения BIM/ТИМ-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.

Минстрой Константин Михайлик ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19

Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

В дверь здания правительства Орловской области бросили "коктейли Молотова"

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Природный пожар в Нижегородской области локализован

Природный пожар в Нижегородской области локализован

К задержанному экс-мэру Екатеринбурга Ройзману не пускают адвоката

Что случилось этой ночью: среда, 24 августа

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });