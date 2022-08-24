Застройщиков призвали активнее интересоваться цифровизацией отрасли

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российским застройщикам следует быть более заинтересованными в разработке отечественных решений для цифровизации стройотрасли, заявил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик на конференции "Цифровизация в жилом девелопменте. Стадия "Строительство"".

"В основном, все застройщики показали нулевую вовлеченность в данный процесс, - констатировал чиновник. - То есть в моем понимании основа работы была бы как раз - это совместно с застройщиками взять те наработки, которые у них есть. (...) То есть по факту создать минигоскорпорацию, которая сама для себя разрабатывает продукт и сама для себя, как для отрасли в целом, его выгружает".

Он назвал "ДОМ.РФ" фундаментальным источником компетенций в области цифровизации отрасли и добавил, что заинтересованность в "цифре" показывает лишь небольшая группа девелоперов.

Михайлик заявил о необходимости "выстроить диалог, который позволит максимально прозрачно обмениваться потребностями отрасли и вовлекать в эту работу министерства, для того, чтобы мы имели возможность тиражировать хорошие решения".

Сейчас Минстрой разрабатывает проект постановления об обязательности информационных моделей для объектов, которые строят по 214-ФЗ, то есть долевого строительства. Это позволит удешевить стройку, повторно использовать уже разработанные проекты и модели в других регионах и сделает продукт более понятным для банков.

5 марта 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года закрепляет обязательность применения BIM/ТИМ-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.