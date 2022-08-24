Думе предложили дать президенту право определять участие ВС РФ в совместных учениях и парадах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 186149-8, в соответствии с которым президент получит полномочия принимать решения об участии российских военных и вооружений в совместных с другими странами военных учениях, соревнованиях и парадах.

Также предполагается, что президент будет определять условия участия российских военных в таких мероприятиях, проводимых за пределамиРоссии, и условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых на территории России.

Российские воинские подразделения каждый год участвуют в двух-трех десятках таких мероприятий, отметили авторы законопроекта. Однако до сих пор президент и правительство не наделены законодательным правом принимать такие решения.