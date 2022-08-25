Суд признал законным возбуждение уголовного дела против оппозиционера Кара-Мурзы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Его защитники оспаривали в суде законность возбуждения уголовного дела от 12 апреля 2022 года о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В конце июля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Кара-Мурзы об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 статьи 284.1 УК РФ).

Оппозиционер был арестован в конце апреля, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные" о том, что ВС РФ якобы осуществляет бомбардировки "жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в числе которых Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.