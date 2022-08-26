Космонавт Кикина 8 сентября отправится в США для заключительной подготовки к полету на МКС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Космонавт Анна Кикина сообщила, что 8 сентября отправится в США для прохождения заключительного этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа американского корабля Crew Dragon.

"На заключительную тренировочную сессию, предполетные мероприятия и процедуры отправляюсь в Америку 8 сентября", - сказала Кикина на пресс-конференции в пятницу.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что космический корабль Crew Dragon-5, в экипаж которого входит Кикина, отправится к МКС 3 октября.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого помимо Кикиной входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката, будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.