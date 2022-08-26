Дмитрий Медведев заявил, что СВО проводится для недопущения третьей мировой войны

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится для недопущения третьей мировой войны, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью программе Дариуса Рошбена для французского телеканала "LCI" он объяснил, что, если бы Украина получила поддержку и вступила в НАТО, а потом начала бы военную операцию против российской территории, "это бы означало начало третьей мировой войны".

"Всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" - ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит", - сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что спецоперация также связана с угрозой для жизненных интересов России.

По мнению Медведева, "до поры до времени без этой операции можно было обойтись".

"Мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с Соединёнными Штатами Америки. Но эти переговоры ничем не увенчались, нас никто не слышал", - добавил он.

По мнению Медведева, Украина надеялась только на помощь Запада. "А американцы, как, собственно, и европейцы, сказали нам: "Нет, никаких мы решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем принять не можем, мы проводим политику открытых дверей, поэтому мы никаких гарантий дать не можем - пусть будет, как будет". Ну вот, результат вам известен", - рассказал заместитель председателя Совбеза.

Ядерное оружие

В настоящее время нет оснований для применения Россией ядерного оружия, заявил Медведев.

Ему был задан вопрос, существует ли в военной доктрине России возможность использования тактического ядерного оружия, если в ситуации с Украиной возникнет угроза непосредственно территории РФ.

"Военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой. Есть специальный документ, он называется "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается", - сказал Медведев.

Если же речь идёт о тактическом ядерном оружии или оружии с обеднённым ураном, то, напомнил зампред Совбеза, Россия такого оружия пока не применяла.

"В отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке, и вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определённых ситуациях. Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны. Сейчас Российская Федерация ведёт эту операцию именно как защитную операцию", - сказал Медведев.