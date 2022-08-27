Всероссийский молодежный форум "Машук" закрылся в Пятигорске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый Всероссийский молодежный форум "Машук 2022" завершил свою работу в Пятигорске (Ставропольский край), его участниками стали 2 тыс. молодых людей из России, а также Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, сообщила пресс-служба форума.

"Мы очень рады, что сегодня на форум "Машук" приезжают участники со всей России. Хочу пожелать, чтобы вокруг каждого из вас была сильная команда, с которой вы пойдете по жизни", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольги Казаковой, сказанные ею в ходе церемонии закрытия.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Денис Давыдов поздравил всех собравшихся участников последней смены с завершением форума и пригласил чаще приезжать в гости на Ставрополье.

В этом году ключевой темой форума стал Год культурного наследия народов России. Итогом работы трех смен стали три десятка разработанных проектов от разных команд. Они прошли экспертную оценку тренеров. После завершения "Машука" участники продолжат работу над ними.

В рамках форума прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов. Всего на рассмотрение было подано 264 грантовых заявки, 22 проекта получили финансовую поддержку Росмолодежи. В ходе церемонии закрытия состоялось награждение победителей второй смены.

Образовательная программа включала более 90 тренингов и интенсивов, организованных командой из двух десятков человек. Нововведением стали выходы в город. Участники проводили социальные акции и опросы среди жителей Пятигорска, результаты которых использовали потом при создании своих проектов.

Молодежный форум "Машук" проходит в Северо-Кавказском федеральном округе, в Пятигорске, с 2010 года, его цель - выявление и обучение лучших представителей молодежи, интересующихся политикой, экономикой, гражданскими инициативами, искусством, творчеством. С этого года он стал всероссийским.