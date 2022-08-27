Пять человек погибли при пожаре в Архангельской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области. После тушения возгорания и разбора завалов пожарные обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины.

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Предварительно установлено, что в указанном доме двое хозяев и трое их гостей употребляли спиртные напитки. Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома", - говорится в сообщении.