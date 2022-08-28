Кириенко назвал неизбежными изменения законов об авторских правах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российское законодательство в области прав на интеллектуальную собственность в условиях вводимых против страны санкций неизбежно придётся менять, но для этого нужны конкретные предложения от профессионального сообщества, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять, у нас нет вариантов. А вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества - давайте предложения", - сказал Кириенко на встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters.

Так, один из участников встречи указал на сложность и дороговизну регистрации прав на интеллектуальную собственность из области творческих индустрий в России по сравнению с аналогичным процессом в западных странах.

В свою очередь Кириенко призвал представителей профессионального сообщества вносить свои конкретные инициативы по данному вопросу, так как предыдущие попытки упрощения этих норм сталкивались с несогласием самих представителей отрасли.