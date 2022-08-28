Более 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгоградской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - С рынка в городе Волжском в Волгоградской области, где горят павильоны, эвакуированы 153 человека, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как рассказали "Интерфаксу" в ГУ МВД по Волгоградской области, огнем поврежден находящийся на парковке рынка транспорт (количество устанавливается).

В районе пожара ограничено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье возник пожар на площади 7 тыс. кв. метров на территории крытого рынка в городе Волжский. Информация о пострадавших не поступала.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники.