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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Более 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгоградской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - С рынка в городе Волжском в Волгоградской области, где горят павильоны, эвакуированы 153 человека, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как рассказали "Интерфаксу" в ГУ МВД по Волгоградской области, огнем поврежден находящийся на парковке рынка транспорт (количество устанавливается).

В районе пожара ограничено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье возник пожар на площади 7 тыс. кв. метров на территории крытого рынка в городе Волжский. Информация о пострадавших не поступала.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники.

Волгоградская область
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