Кремль заявил о готовности РФ обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия готова обеспечить безопасность на подконтрольной ей территории для миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной", - сказал Песков журналистам.

"Заезд на эту территорию будет осуществляться с зоны, подконтрольной украинским вооруженным силам. Там, насколько мы пониманием, безопасность будет обеспечиваться украинцами", - добавил он.

По его словам, Россия давно ждала приезда этой миссии и считает его необходимым.

"Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий", - сказал Песков.