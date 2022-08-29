Войска вернутся с учений "Восток-2022" до конца сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Войска со стратегических учений "Восток-2022" будут возвращаться в пункты постоянного базирования до конца сентября, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в понедельник на брифинге для иностранных военных атташе.

Он также сообщил, что корабли России и Китая будут отрабатывать совместные действия на севере и в центре Японского моря.

"Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности", - сказал Фомин.

В маневрах, которые пройдут с участием контингентов стран-партнеров, задействуют свыше 50 тыс. военнослужащих, сообщили в ранее в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что в учениях задействуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

По данным Минобороны РФ, стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.