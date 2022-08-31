Минцифры законодательно определит критерии государственных информационных систем

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает на законодательном уровне определить критерии отнесения информационных систем к государственным и создать правовые механизмы для заморозки финансирования таких систем в случае нарушения установленных требований.

Проект такого федерального закона опубликован на портале проектов правовых актов. Документ вносит изменения в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

При этом в Минцифры ссылаются на выводы Счетной палаты, эксперты которой в недавнем докладе отметили, что критерии обязательного отнесения информационных систем к государственным не регламентированы законодательством.

К государственным информсистемам (ГИС) предлагается отнести все системы, созданные для реализации полномочий госорганов, либо обеспечения обмена информацией между госорганами, либо для сбора и обработки сведений, получаемых органами власти и организациями, осуществляющими предоставление государственных услуг, а также для осуществления иных функций, установленных федеральным и региональным законодательством.

Проект закона разграничивает федеральные и региональные ГИС. К федеральным ГИС предлагается отнести информсистемы, созданные на основании федеральных законов, актов президента и правительства, правовых актов федеральных ведомств. Региональные ГИС могут быть созданы на основании региональных законов, актов глав субъектов и высших исполнительных органов власти субъекта, а также на основании правовых актов региональных ведомств.

Законопроект предусматривает передачу правительству полномочий определять случаи и порядок приостановления деятельности и финансирования создания и эксплуатации ГИС если будут выявлены нарушения требований к информационным системам.

Накануне Счетная палата представила результаты анализа текущего состояния ГИС и пришла к выводу, что существующие механизмы их создания, развития и эксплуатации несовершенны и требуют доработки. В частности, там отметили, что 62% из 630 информсистем, "которые мы отнесли к государственным, официально этого статуса не имеют". В Счетной палате уточнили, что наличие такого статуса очень важно, так как он предусматривает дополнительное регулирование ГИС, в том числе обязывает соблюдать порядок их создания, проектирования и ввода в эксплуатацию, а также требования по безопасности информации.