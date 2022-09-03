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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

Сотни людей собираются у здания Дома союзов, где пройдет прощание с Горбачевым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рядом с Домом союзов, где в 10:00 начнется прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, собираются люди, внутрь здания пока не пускают, все стоят на улице.

Пропуск к зданию ближе к времени начала церемонии будет осуществляться из Камергерского переулка, где уже сформировалась своеобразная очередь, передает корреспондент "Интерфакса".

Часть улицы Большая Дмитровка у Дома союзов перекрыта, выход к ней из метро также закрыт. Машины сюда не пускают, подойти можно только пешком, также организовано оцепление здания. У входов в Дом союзов, оборудованных металлоискателями, находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Патрули находятся также у расположенных рядом с Домом союзов зданий.

Количество людей все время увеличивается, большинство из них приходят с цветами.

Ожидается, что вход для всех желающих проститься с экс-президентом СССР будет свободным, церемония не ограничена по времени.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
Михаил Горбачев
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