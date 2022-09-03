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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

В России за сутки COVID-19 заболели 51 699 человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 51 699 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в России количество госпитализаций за сутки составило 3 849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,3%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрирован 50 952 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 747. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 9 марта было выявлено более 58,7 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 9 марта от коронавируса умерли 645 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 92 человека, накануне сообщалось о 91 умершем.

Выздоровели за сутки 38 380 человек, или на 3,7% больше в сравнении с 2 сентября, отметили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 681 381 случай заражения коронавирусной инфекцией, 384 624 умерших и 18 710 966 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 03 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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