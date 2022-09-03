Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные ночью предприняли попытку высадки морского десанта для захвата Запорожской АЭС, атака отражена войсками РФ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"2 сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - сказал Конашенков в субботу.

Как заявил генерал, "по десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок".

В миреГлава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделеГлава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделеЧитать подробнее

По словам Конашенкова, остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

"Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка" нанесен удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке, где вышли на берег остатки десанта", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его информации, в ходе попытки захвата ЗАЭС вооруженные силы Украины потеряли 47 человек убитыми, включая 10 иностранных наемников, и 23 ранеными.

Конашенков подчеркнул, что попытка захвата АЭС предпринята киевским режимом, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ.

Хроника 24 февраля – 03 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская АЭС Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

Что случилось этой ночью: суббота, 3 сентября

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на питание собственных нужд

Военная операция на Украине

Власти Запорожья заявили, что ВСУ снова обстреливают ЗАЭС

Белый дом попросил Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Глава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });