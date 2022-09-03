Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные ночью предприняли попытку высадки морского десанта для захвата Запорожской АЭС, атака отражена войсками РФ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"2 сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - сказал Конашенков в субботу.

Как заявил генерал, "по десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок".

По словам Конашенкова, остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

"Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка" нанесен удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке, где вышли на берег остатки десанта", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его информации, в ходе попытки захвата ЗАЭС вооруженные силы Украины потеряли 47 человек убитыми, включая 10 иностранных наемников, и 23 ранеными.

Конашенков подчеркнул, что попытка захвата АЭС предпринята киевским режимом, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ.