В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Обеспечение электроэнергией Украины с АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области приостановлено в связи с техническими сложностями, сообщила администрация города.

"Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", - говорится в сообщении телеграм-канала администрации.

Согласно сообщению, специалисты ведут работы на ранее поврежденной украинскими обстрелами ЛЭП. Выявлены два повреждения на линиях. Пятый и шестой энергоблоки в рабочем состоянии. Суммарная мощность составляет 900-1000 мВТ. Радиационный фон в норме.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники станции. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе, бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Сейчас на АЭС работают несколько экспертов МАГАТЭ. По данным властей города, после их прибытия интенсивность обстрелов города уменьшилась, однако накануне вечером был сбит украинский беспилотник с боезарядом.

В Минобороны РФ заявили в субботу, что украинские военные ночью предприняли попытку высадки морского десанта для захвата Запорожской АЭС, атака была отражена.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

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