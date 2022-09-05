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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Москалькова понадеялась на продолжение обменов пленными между РФ и Украиной

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обменов военнопленными между Россией и Украиной.

"Мы очень надеемся, что обмены (военнопленными между Россией и Украиной - ИФ) продолжатся", - заявила Москалькова журналистам на полях ВЭФ.

Отвечая на вопрос о том, по какой формуле может состояться новый обмен и насколько готова к этому украинская сторона, она сказала: "Вопросы обмена находятся в компетенции министерства обороны. И мы стараемся действовать в рамках той координации, которая сегодня отстроена".

"Со своей стороны мы работаем максимально с семьями, которые включены в ситуацию, связанную с без вести пропавшими и с пленными. Помогаем решать те социальные вопросы, которые здесь возникают. У нас работает круглосуточная горячая линия, круглосуточная группа, которая постоянно с этими семьями на связи", - добавила Москалькова.

Россия Украина Татьяна Москалькова
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