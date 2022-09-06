Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Президент России Владимир Путин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному собранию будет оглашено до конца года, это требование Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того в интервью РБК представитель Кремля сообщил, что Прямая линия президента с гражданами РФ также запланирована до конца года. "Прямая линия очень востребована, она обросла за последние годы различными модальностями. Это тоже формат, который обязательно состоится", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что президент постоянно выступает с важными обращениями. "Президент это делает регулярно, и мы должны разносить эти форматы так, чтобы особо не частить, чтобы содержание не девальвировалось. Поэтому обязательно состоится и то, и другое, но по времени еще предстоит определиться", - пояснил Песков.