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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
Президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному собранию будет оглашено до конца года, это требование Конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того в интервью РБК представитель Кремля сообщил, что Прямая линия президента с гражданами РФ также запланирована до конца года. "Прямая линия очень востребована, она обросла за последние годы различными модальностями. Это тоже формат, который обязательно состоится", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что президент постоянно выступает с важными обращениями. "Президент это делает регулярно, и мы должны разносить эти форматы так, чтобы особо не частить, чтобы содержание не девальвировалось. Поэтому обязательно состоится и то, и другое, но по времени еще предстоит определиться", - пояснил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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