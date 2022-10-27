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На черноморском побережье планируют создать курорт "Новая Анапа"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Курорт "Новая Анапа" будет построен на черноморском побережье России, это позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров и принимать ежегодно более 3 млн туристов, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Правительством России по указанию президента Владимира Путина будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.

Он напомнил, что в России традиционно высок спрос на отдых у моря, которому отдают предпочтение более 60% граждан.

Как отметили в пресс-службе, строительство туристических объектов нового курорта будет осуществляться в рамках соглашения между администрацией Краснодарского края и корпорацией "Туризм.РФ", заключенного в феврале 2022 года. Вице-премьер поручил создать рабочую группу по реализации проекта, в которую войдут заинтересованные ведомства, а также представители корпорации и властей края.

"Дмитрий Чернышенко поручил также проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз". Это касается строительства автомобильной дороги, соединяющей курорты горного кластера Сочи и "Лагонаки" в Адыгее, и железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике. Дорожная карта по данному вопросу будет представлена в правительство в декабре этого года. Ответственные за выполнение - Минстрой, Минэк, Минтранс, Минфин, Минприроды России, Росжелдор, Автодор, РЖД, корпорация "Туризм.РФ" и "КАВКАЗ.РФ", - сообщает пресс-служба вице-премьера.

Два новых горнолыжных курорта "Лагонаки" в Республике Адыгея и "Долина Васта" в Краснодарском крае создаются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом "Лагонаки" прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности в республике Адыгея. Для прямого транспортного соединения между горными курортами Сочи и курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике будет проработано строительство железнодорожной ветки. Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Краснодарский край
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