Омбудсмен Москалькова предложила наказывать административно арестованных трудом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо обсудить возможность привлечения содержащихся в спецприемниках правонарушителей к труду, считает уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно арестованных в частности. Сегодня арестованные не могут привлекаться к труду, и их наказание заключается только в изоляции. Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания", - приводятся во вторник слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Во вторник омбудсмен вместе с уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым посетила региональный следственный изолятор N1, изолятор временного содержания и спецприемник, отмечается в сообщениях телеграм-канала.