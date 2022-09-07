Россия запретила въезд представителям военного руководства Евросоюза

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, туда, в частности, вошли представители военного руководства Евросоюза, заявил МИД РФ.

"В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

Как отмечается в документе, соответствующая вербальная нота МИД РФ передана в представительство ЕС в России.

"Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что "любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны".

"В стремлении сдержать развитие нашей страны, "наказать" ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой", - говорится в документе.

МИД РФ также напоминает, что "по линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент".

"Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - отмечается в заявлении.