ЕС внес в санционные списки еще трех российских парламентариев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз внес в санкционные списки двух депутатов Государственной думы и одного члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, сообщается в четверг в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев, а также сенатор Валерий Пономарев.

Причиной внесения россиян в список названа поддержка признания независимости ДНР и ЛНР.

Ограничительные меры вступают в силу уже в четверг - сразу после публикации.