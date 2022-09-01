Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

ЕС внес в санционные списки еще трех российских парламентариев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз внес в санкционные списки двух депутатов Государственной думы и одного члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, сообщается в четверг в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев, а также сенатор Валерий Пономарев.

Причиной внесения россиян в список названа поддержка признания независимости ДНР и ЛНР.

Ограничительные меры вступают в силу уже в четверг - сразу после публикации.

ЕС Госдума Совет Федерации ДНР ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ выделила Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению

РФ выделила Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам

В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

Лукашенко назвал условия появления в Белоруссии тактического ядерного оружия

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС
Военная операция на Украине

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Миссия МАГАТЭ начала проходить контроль в пункте пропуска на линии соприкосновения

Военная операция на Украине

Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });