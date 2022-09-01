ЕС внес в санционные списки еще трех российских парламентариев
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз внес в санкционные списки двух депутатов Государственной думы и одного члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, сообщается в четверг в Официальном журнале ЕС.
Под санкции попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев, а также сенатор Валерий Пономарев.
Причиной внесения россиян в список названа поддержка признания независимости ДНР и ЛНР.
Ограничительные меры вступают в силу уже в четверг - сразу после публикации.