Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на 9 млн рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Емельяновский районный суд Красноярского края с учетом позиции прокурора наложил арест на имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на сумму более 9 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Арест наложен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту создания Быковым в 2000-х годах преступного сообщества на территории Красноярского края для совершения тяжких, особо тяжких преступлений и убийства жителя Красноярска", - говорится в сообщении.

Цель наложения ареста - обеспечить взыскание морального вреда по искам потерпевшей стороны и родственников убитого, а также возможной уплаты штрафа, предусмотренного законом.

30 августа Красноярский краевой суд по апелляционной жалобе защиты отменил постановление Свердловского районного суда Красноярска об аресте имущества Быкова на 9,5 млн рублей. Тогда адвокат бизнесмена Алексей Прохоров сообщил, что материал по ходатайству органов следствия отправлен в Емельяновский районный суд Красноярского края.

В чем обвиняют Анатолия Быкова

Арест был наложен по иску в рамках уголовного дела в отношении Быкова по ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) и ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее Быкову было предъявлено обвинение в окончательной редакции по этому уголовному делу. По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков единолично руководил преступным сообществом, которое создал с января 1990 года. Являясь главой преступного сообщества, он организовал в июне 1998 года убийство 48-летнего жителя Красноярска.

Три участника преступного сообщества переделали два газовых пистолета под стрельбу боевыми патронами. Они несколько дней выслеживали мужчину. 18 июня 1998 года около дома по ул. Тимошенкова в Красноярске двое киллеров выстрелили в него не менее шести раз.

Свою причастность к преступлению Быков отрицал.

Два уголовных дела в отношении Быкова об организации преступного сообщества и подстрекательстве к убийству в настоящее время соединены в одно производство.

7 сентября 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил его за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала это решение. В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. 31 августа 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также оставил приговор без изменения.