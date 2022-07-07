Бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом и убийстве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и убийстве жителя Красноярска, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Анатолию Быкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение предварительного расследования уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков единолично руководил преступным сообществом, которое создал с января 1990 г. Являясь главой преступного сообщества, он организовал в 1998 году убийство 48-летнего жителя Красноярска организованной группой, предварительно склонив ее участников к данному преступлению.

В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что речь идет об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова.

В ходе расследования Быков свою вину не признал.

Два уголовных дела в отношении Быкова об организации преступного сообщества и подстрекательстве к убийству в настоящее время соединены в одно производство.

7 сентября 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил Быкова за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала это решение. В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.

В ноябре 2021 года следователи закрыли уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении Быкова. Бизнесмен погасил задолженности по налогам (более 60 млн рублей), пеням и штрафу (свыше 15 млн рублей) в общей сумме более 75 млн рублей.