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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Железнодорожное сообщение между КНДР и Приморьем возобновится в сентябре

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея готова возобновить грузовое сообщение с Россией в сентябре, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в России Син Хон Чхола.

Дипломат сообщил, что в сентябре откроется граница между государствами и возобновится грузооборот.

Посол также назвал важным реализацию проекта строительства автомобильного моста через реку Туманган.

Кожемяко поблагодарил делегацию из КНДР за участие в Восточном экономическом форуме.

"Приморье неоднократно посещали руководители вашей страны. Налажено взаимовыгодное сотрудничество по многим направлениям, и мы продолжим эту работу", - сказал Кожемяко.

Глава края также приветствовал решение по запуску грузового маршрута между территориями и отметил важность открытия пассажирского поезда между КНДР и Приморьем.

Приморский край - единственный регион РФ, граничащий с КНДР. Железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан (Приморский край) - Туманган (КНДР) было прервано из-за пандемии коронавируса.

Приморский край КНДР
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