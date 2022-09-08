Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Омский "Полет" запланировал полноценное серийное производство "Ангары" на 2024 год

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полноценное серийное производство ракет-носителей "Ангары" запустят на омском производственном объединении (ПО) "Полет" (филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, входит в госкорпорацию "Роскосмос") в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на генерального конструктора КБ "Салют" Сергея Кузнецова.

"Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении", - рассказал Кузнецов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), слова которого приводятся в сообщении.

В правительстве региона отмечают, что в настоящее время для обеспечения полного цикла изготовления, сборки и испытания ракет-носителей "Ангара" на ПО "Полет" ведется реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов. На предприятии реализуются проекты создания новых механического, механосборочного, заготовительного, гальванического и термического производств и цеха изготовления трубопроводов.

Кроме этого планируется построить корпус для размещения дополнительных контрольно-испытательных станций для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5".

Все эти проекты планируется завершить к концу 2024 года.

"Ангара" – семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого класса в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара ПО Полет Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Власти РФ решили выслать из страны румынского дипломата

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 50,6 тыс. человек

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 8 сентября

Суд в Приморье отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Что произошло за день: среда, 7 сентября

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });