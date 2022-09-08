Генпрокурор РФ заявил, что обвиняемых в экономических преступлениях арестовывают редко

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью "Интерфаксу, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых по экономическим преступлениям применяется в качестве исключительной и достаточно редко.

"Могу с абсолютной уверенностью заявить, что арест в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений экономической направленности, применяется как исключительная мера и в масштабах страны достаточно редко", - сказал Краснов на полях Владивостокского экономического форума.

Он напомнил, что в настоящее время в уголовно-процессуальном законе определены четкие критерии, при которых к обвиняемому в экономическом преступлении возможно применить меру пресечения в виде заключения под стражу. К примеру, если речь идет о миллионах похищенных подрядчиком бюджетных средств, который к тому же еще и скрылся.

"Но нельзя не учитывать, что ситуации бывают разные, поэтому прокуроры при рассмотрении судом соответствующих ходатайств следователей ориентированы в каждом конкретном случае оценивать возможность применения в отношении предпринимателя меры пресечения, не связанной с лишением свободы. За этим установлен мой жесткий контроль", - подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что по данному вопросу также продолжается работа, направленная на совершенствование законодательства.

"Нами практически в режиме нон-стоп формируются новые предложения, которые бы исключили возможность любых злоупотреблений в отношении предпринимателей", - резюмировал Краснов.