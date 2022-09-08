Дума рассмотрит перевод временных антисанкционных норм в госзакупках в постоянные

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госдума может в течение осенней сессии рассмотреть вопрос перевода временных норм в сфере закупок, принятых для противодействия антироссийским санкциям, в постоянные. Это следует из выступления депутата Госдумы Максима Топилина (председатель комитета ГД РФ по экономической политике) в рамках Московского финансового форума.

"Будем обсуждать, что из тех мер поддержки, которые были приняты как временные, можно инкорпорировать в законодательство на постоянной основе, а от чего можно отказаться в изменившейся ситуации, - сказал Топилин.

"Эту развилку надо пройти с тем, чтобы не оставлять те меры, которые были экстренными, которые все же немного деформируют идеологию 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"). А что показало реальные плюсы и действительно не мешает, идеологически не противоречит номам 44-ФЗ – можно оставить или просто продлить", - добавил он.

По словам Топилина, эти вопросы предполагается обсуждать на площадке Госдумы, Минфина и Федерального казначейства. При этом депутат предложил субъектам РФ подключаться к этому процессу.

В свою очередь заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в настоящее время министерство ведет работу по подготовке предложений о продлении временных антисанкционных норм на следующий год.

"Особые условия, которые были введены в текущем году, на самом деле, значительная их часть, были апробированы и доказали свою эффективность в предыдущие два года, - отметил Лавров. - Сейчас мы готовим предложение об их продлении на 2023 год. Понятно, что ситуация (геополитическая, экономическая - ИФ) не изменится существенно. Соответственно, останутся те или иные форматы таких особых решений – основную массу (таких мер - ИФ) надо будет продлять".

По мнению Лаврова, вопрос включения антисанкционных мер в закупочное законодательство на постоянной основе следует рассматривать не в этом году, а уже в следующем. При этом он подчеркнул, что значительная часть этих мер предусматривала не введение чего-то нового, а была направлена на ускорение введения ранее принятых норм. "Например, изначально хотели только с 1 января 2023 года сократить срок оплаты по контрактам, а удалось сократить этот срок уже с июля этого года", - добавил Лавров.

Как сообщалось, после введения антироссийских санкций правительством были приняты различные временные меры (как правило, со сроком действия до 31 декабря текущего года - ИФ), направленные на поддержку сферы закупок.

В их числе – возможность изменения существенных условий госконтрактов по решению правительства РФ, региональных или местных органов власти, возможность изменения существенных условий строительных контрактов по соглашению сторон, неприменение неустоек в отношении поставщиков, нарушивших свои обязательства из-за введения антироссийских санкций, и т.п.