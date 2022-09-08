Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Александр Мамут принял решение покинуть пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров ("Синема парк" и "Формула кино"), сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула кино" сообщает об управленческих изменениях в группе. Председатель совета директоров киносети Александр Леонидович Мамут принял решение сложить с себя полномочия председателя и выйти из состава совета директоров", - сообщили в сети кинотеатров.

Решение о назначении нового председателя и изменениях в составе совета директоров киносети будет принято позже.