Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Александр Мамут принял решение покинуть пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров ("Синема парк" и "Формула кино"), сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула кино" сообщает об управленческих изменениях в группе. Председатель совета директоров киносети Александр Леонидович Мамут принял решение сложить с себя полномочия председателя и выйти из состава совета директоров", - сообщили в сети кинотеатров.

Решение о назначении нового председателя и изменениях в составе совета директоров киносети будет принято позже.

Александр Мамут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Две ракеты сбили над Белгородом

В РФ выявили второй случай оспы обезьян

В РФ выявили второй случай оспы обезьян

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их
Дипломатическое противостояние

Власти РФ решили выслать из страны румынского дипломата

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 50,6 тыс. человек

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });