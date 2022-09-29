Red Wings осенью запустит рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings этой осенью запустит регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Согласно сообщению компании, полеты будут выполняться по три раза в неделю из аэропорта "Домодедово": в Хургаду - с 30 октября, в Шарм-эль-Шейх - с 21 ноября.

Сейчас Red Wings выполняет в Египет только чартерные рейсы без свободной продажи билетов, уточнили в компании.

Ранее о возобновлении рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 1 октября сообщал "Аэрофлот".