Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Red Wings осенью запустит рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings этой осенью запустит регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Согласно сообщению компании, полеты будут выполняться по три раза в неделю из аэропорта "Домодедово": в Хургаду - с 30 октября, в Шарм-эль-Шейх - с 21 ноября.

Сейчас Red Wings выполняет в Египет только чартерные рейсы без свободной продажи билетов, уточнили в компании.

Ранее о возобновлении рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 1 октября сообщал "Аэрофлот".

Red Wings Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Число легковых авто в очереди на российско-грузинской границе снизилось до 3 тыс.

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Что произошло за день: среда, 28 сентября

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм
Военная операция на Украине

В Астраханской области у границы с Казахстаном ввели режим повышенной готовности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });