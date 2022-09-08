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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Госдума и парламент Китая обменяются наработками в сфере противодействия санкциям

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госдума и Всекитайское собрание народных представителей обменяются законодательными решениями в сфере противодействия санкциям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Была тема, которую мы обсуждали, связанная с обменом законодательными решениями в сфере противодействия вызовам и санкциям. Мы договорились обменяться принятыми законами, а также наработками, которые есть у нас в портфелях и Государственной думы, и Всекитайского собрания народных представителей", - сказал Володин в четверг журналистам по окончании двусторонней встречи со спикером ВСНП Ли Чжаньшу.

Также были достигнуты договоренности о новых форматах сотрудничества, добавил Володин. "Считаем, что тот уровень отношений, который достигнут нашими странами, требует более результативной работы на парламентском уровне, и здесь наши позиции одинаковы", - сказал спикер Думы.

По его мнению, важно, чтобы были рабочие контакты на уровне профильных комитетов Думы и ВСНП. "Также считаем, что должно быть больше коммуникаций на уровне аппаратов наших парламентов, а также в рамках группы дружбы и других коммуникаций, которые сложились у нас в том числе на уровне международных организаций", - сказал Володин.

Он считает, что "тот результат, который демонстрируют главы наших государств обязывает к тому, чтобы в рамках парламентского измерения мы следовали тем решениям, которые достигаются на уровне руководителей наших стран".

Госдума Китай
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