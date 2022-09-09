Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек провал попыткам США реформировать СБ ООН, если они попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

"Американцы намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании Совета безопасности ООН" и "отказ от сохранения "статус-кво". Компромиссы бывают разные", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул зампред Совбеза, "если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза (...), то тут они замучаются пыль глотать". "Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", - считает Медведев.