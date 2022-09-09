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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 52,1 тыс. человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 52,1 тыс. случаев, что почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, тогда как за минувшие сутки умерли 96 человек.

Выздоровели за сутки 51 086 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 135 умерших и 18 млн 977 тыс. 695 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 09 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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