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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В Москве опровергли сообщения о планах РФ ввести визы для украинцев

В Москве опровергли сообщения о планах РФ ввести визы для украинцев
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия не намерена зеркально отвечать на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что Киев ранее принял решение о выходе из российско-украинского межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран и заявил о запрете с 1 июля въезда россиян на Украину без виз.

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, при принятии решения о реакции Москва будет исходить, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений.

"Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

МИД РФ Украина Мария Захарова
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