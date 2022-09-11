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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Более 116 тыс. жителей Донбасса приняла Ростовская область с начала недели

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за последние сутки прибыли более 17,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ в воскресенье.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17,5 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

В пятницу и субботу в регион прибывали по 17,5 тыс. человек, в понедельник - более 16,5 тыс. человек, во вторник - свыше 15,5 тыс., в среду - более 16 тыс. и в четверг свыше 15,5 тыс. человек.

Таким образом, общее число прибывших на этой неделе составляет более 116 тыс. человек.

Ростовская область Донбасс ФСБ
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