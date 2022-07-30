Новгородский губернатор Никитин зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия зарегистрировала действующего губернатора Новгородской области Андрея Никитина кандидатом на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

"Официально стал зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Новгородской области", - написал он в субботу на свой странице в соцсети "ВКонтакте".

В начале июля сообщалось, что на пост губернатора Новгородской области решили баллотироваться шесть претендентов.

Региональная дума назначила выборы на 11 сентября.

Представитель "Единой России" Никитин был избран губернатором 10 сентября 2017 года. Тогда он набрал около 68% голосов при явке избирателей более 28%. Его соперники получили от 2% до 16% голосов.