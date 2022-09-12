Губернатор Калининградской области Алиханов победил на выборах главы региона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов, выдвинутый от партии "Единая Россия", победил на выборах губернатора, набрав 80,21 % голосов после обработки 100% протоколов участковых избиркомов, сообщили "Интерфаксу" в областной избирательной комиссии.

На втором месте - кандидат от ЛДПР - Евгений Мишин (6,40%), на третьем - кандидат от КПРФ Максим Буланов - с 4,88% голосов. Следом за ними - кандидат от "Справедливая России-патриоты-за правду" Владимир Шитиков (3,74%) и от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Владимир Вуколов (1,46%). Представитель партии "Коммунистическая партия коммунисты России" Владимир Султанов замыкает список с 1,32%.

Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 38,51 %. Всего в регионе зарегистрировано порядка 827 тысяч избирателей.

Для Алиханова это уже вторые выборы на должность главы региона. В сентябре 2017 года он победил, получив более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.