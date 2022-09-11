Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов, кандидат от партии "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки первых 0,17% протоколов, следует из данных ЦИК России.

На втором месте расположился кандидат от ЛДПР, депутат областного Законодательного собрания Евгений Мишин с 3,54% голосов, за ним - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Законодательного собрания Владимир Шитиков с 3,03%.

Четвертое место в начале подсчета голосов занял кандидат от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Вуколов (1,52%).

Пятое и шестое место делят между собой кандидаты от КПРФ Максим Буланов и от "Коммунистов России" Владимир Султанов, набравшие по 0,51%.