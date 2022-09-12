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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Во Владивостоке запустят производство лекарств из печени крабов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Антей" в 2023 году начнет производство лекарств и БАДов из печени и панциря крабов на пилотной площадке инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" на острове Русский во Владивостоке.

Руководители группы и Фонда развития ИНТЦ "Русский" подписали такое соглашение на полях Восточного экономического форума, сообщили в "Антее". Стороны готовят три проекта: "зеленую" добыча хитина из панциря краба, а также производство омега-жиров и уникального ферментного комплекса из печени краба.

Предполагается, что эти препараты найдут применение как в ветеринарии и дерматологии, так и в областях функционального питания и биологически активных добавок.

"Использование печени краба для производства ферментного комплекса обусловлено его высокой активностью: обитание в экстремальных условиях и широкий спектр питания сделали эти ферменты способными расщепить большинство видов биологической ткани. Полученный комплекс будет использован, например, для лечения гнойной хирургической инфекции. Препарат с такими ферментами ускоряет удаление некроза с поверхности ран", - говорится в сообщении.

Стоимость инвестиций в производство пока не раскрывается.

"Антей" - один из крупнейших российских холдингов по добыче и переработке рыбы и краба. Ведет добычу и переработку крабов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах России. Флот группы включает 56 судов разного типа.

ГК Антей Владивосток ИНТЦ Русский Приморье
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