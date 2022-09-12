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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Кремле заявили, что Путин пока не планирует общаться с Кадыровым

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует общаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ранее выражал желание выйти на руководство страны, чтобы объяснить ситуацию на земле (на Украине - ИФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин Дмитрий Песков Рамзан Кадыров
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