В Кремле заявили, что Путин пока не планирует общаться с Кадыровым

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует общаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ранее выражал желание выйти на руководство страны, чтобы объяснить ситуацию на земле (на Украине - ИФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.