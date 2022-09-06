Кадыров заявил, что не намерен покидать пост главы Чечни

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен оставлять пост руководителя республики и не уходит в "бессрочный отпуск" в ближайшее время.

"Просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие - моя святая обязанность. (...) Разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В субботу Кадыров заявил в соцсетях, что "засиделся" на посту главы Чечни и "заслужил бессрочный" отпуск.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чечней.