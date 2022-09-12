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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Кремле сочли необоснованной критику заместителя верховного комиссара ООН в адрес РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кремль считает необоснованными заявления заместителя Верховного комиссара по правам человека ООН Нады Аль-Нашиф относительно того, что Россия якобы запугивает противников спецоперации на Украине и нарушает права граждан на доступ к информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не готовы принимать во внимание подобные заявления, подобные доводы. Считаем их необоснованными", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания.

"Мы считаем невозможным принимать во внимание эти доводы потому, что комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ. Такая однобокая позиция не может приниматься нами во внимание", - сказал Песков.

Дмитрий Песков ООН Украина
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