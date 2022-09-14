Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Советник президента РФ сообщил, что законопроект, вероятно, придется обновлять в связи с изменившейся ситуацией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Работа по созданию закона "О культуре" остается замороженной, текст закона, с учетом происходящих изменений, вероятно, может быть обновлен, сообщил "Интерфаксу" советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Работа (по созданию закона "О культуре") была полностью заморожена. Все версии, которые ранее обсуждались, они, конечно, сохранились, остались. Но, вероятно, так как ситуация значительно изменилась за это время, возможно, это будут новые тексты", - сказал Толстой "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится разработка закона "О культуре".

Ранее во время заседания комитета Госдумы по культуре первый зампред комитета Елена Драпеко предложила создать рабочую группу для разработки закона "О культуре" внутри комитета.

"Прошло пять или шесть лет с тех пор, как нам обещала администрация президента внести закон "О культуре". Мы рассматривали концепцию, которая тогда не устроила никого. Поэтому я прошу вашего разрешения о создании рабочей группы по написанию закона "О культуре" внутри нашего комитета", - сказала Драпеко на заседании в среду.

В свою очередь председатель комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что деятельность по созданию закона курируется администрацией президента, поэтому необходимо поддерживать в этом вопросе связь с советником президента по культуре Владимиром Толстым. "Я всецело за, но надо встретиться с Владимиром Ильичом, узнать каковы сейчас настроения и направления работы в этой области", - сказала Ямпольская.

В свою очередь Толстой заявил, что "если комитет ГД берет на себя разработку, то хорошо, мы будем им помогать".

Начало работы над проектом закона

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, предложил членам совета, деятелям культуры и представителям профильных ведомств принять активное участие в работе над новым законом. По итогам Совета было дано поручение разработать концепцию будущего закона.

В марте 2018 года для подготовки законопроекта была образована рабочая группа, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры страны, представители администрации президента РФ, аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти. Позже рабочая группа утвердила концепцию проекта закона "О культуре".

Однако в апреле 2018 года Госдума отклонила законопроект "О культуре в Российской Федерации". Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту возник ряд замечаний, в том числе концептуального характера. Концепция широко обсуждалась с культурным сообществом, творческим союзами, профессиональными ассоциациями, специалистами по экономике культуры. Как пояснил тогда советник президента по культуре Толстой, был отклонен старый законопроект "О культуре".

Действует документ 1992 года

В настоящее время все вопросы в сфере культуры регулируют принятые еще в 1992 году Основы законодательства о культуре. По мнению представителей отрасли, он "морально устарел". В 2011 году были подготовлены сразу два варианта закона о культуре, но они не рассматривались депутатами.

Закон "О культуре" должен заново определить принципы регулирования культурной сферы.