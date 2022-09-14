Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейская логистическая компания Deugro, специализирующаяся на транспортировке тяжелых и негабаритных проектных грузов, продала российский бизнес и уходит с рынка РФ.

Как говорится в сообщении компании, 5 сентября Deugro подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному менеджменту.

По данным ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 100% ООО "Дойгро проекты" стал гендиректор компании Сергей Годлевский.

Deugro – международный провайдер транспортно-экспедиторских услуг, специализируется на перевозке крупных промышленных грузов. Российская "дочка" компании участвовала как транспортный оператор в таких проектах, как строительство "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурского ГПЗ, завода полимеров "Иркутской нефтяной компании", БГХК и других.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Дойгро проекты" в 2021 году составила 2,4 млрд руб.