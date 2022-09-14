Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейская логистическая компания Deugro, специализирующаяся на транспортировке тяжелых и негабаритных проектных грузов, продала российский бизнес и уходит с рынка РФ.

Как говорится в сообщении компании, 5 сентября Deugro подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному менеджменту.

По данным ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 100% ООО "Дойгро проекты" стал гендиректор компании Сергей Годлевский.

Deugro – международный провайдер транспортно-экспедиторских услуг, специализируется на перевозке крупных промышленных грузов. Российская "дочка" компании участвовала как транспортный оператор в таких проектах, как строительство "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурского ГПЗ, завода полимеров "Иркутской нефтяной компании", БГХК и других.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Дойгро проекты" в 2021 году составила 2,4 млрд руб.

Deugro РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ОДКБ сообщили о взломе сайта организации

Главред "Комсомольской правды" Сунгоркин умер в Приморье во время автопробега

В Кремле заверили, что найдутся новые покупатели российского газа в случае отказа Европы

Военная операция на Украине

В Москве сочли украинский проект гарантий безопасности угрозой для РФ

В Москве сочли украинский проект гарантий безопасности угрозой для РФ

Госдума приняла законопроект о единых общеобразовательных программах для школ

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

В Минздраве заявили о преодолении проблем с поставками лекарств для фонда "Круг добра"

В Минздраве заявили о преодолении проблем с поставками лекарств для фонда "Круг добра"

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Жителя Владивостока задержали за передачу разведке Украины сведений о военных объектах

Жителя Владивостока задержали за передачу разведке Украины сведений о военных объектах

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 22 сентября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 22 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });