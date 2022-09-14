В Думу внесли поправки об информационной системе по племенному животноводству

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 194262-8 о создании с 1 марта 2026 года федеральной информационной системы в области племенного животноводства и об изменении с марта 2023 гоа требований к импорту племенного материала.

Авторы проекта - первый вице-спикер Алексей Гордеев, глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин и еще шесть парламентариев.

"Федеральная государственная информационная система в области племенного животноводства создается в целях обеспечения регистрации племенных животных, племенных стад, учета племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции (материала), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и их контроля", - говорится во внесенном законопроекте.

Сейчас государственная регистрация племенных животных и племенных стад производится через внесение записей соответственно в государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр. Оператором создаваемой ФГИС будет Минсельхоз.

Кроме того в статью закона "О племенном животноводстве" о правилах импорта племенной продукции вводится уточнение, что разрешение на ввоз семени и эмбрионов сельскохозяйственных животных выдается только при наличии результатов иммуногенетической экспертизы, она проводится компаниями и ИП, аккредитованными в национальной системе аккредитации, за счет средств лица, обратившегося за разрешением на импорт.

Согласно действующему законодательству, оборотом племенной продукции могут заниматься как граждане, так и юридические лица, осуществляющие разведение и использование племенных животных. В поправках предлагается уточнить, что реализация племенной продукции допускается только племенными хозяйствами. Запрещается оборот племенной продукции, не зарегистрированной в федеральной информационной системе племенной продукции. Запуск самой системы планируется с 1 марта 2026 г.